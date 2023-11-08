США пообещали изменить расстановку сил в Европе после приостановки ДОВСЕ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

США сделают все, чтобы выполнить свои обязательства после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. По его заявлению, Вашингтон готов, если понадобится, изменить расстановку сил в Европе.

Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня, — подчеркнул представитель резиденции.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершена. В ведомстве подчеркнули, что документ прекратил свое существование для Москвы. В МИД также отметили, что Россия прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.

После этого появилась информация, что страны НАТО планируют бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. В пресс-релизе, опубликованном на сайте Альянса, указано, что это решение может быть принято из-за выхода России из договора. За приостановку участия в ДОВСЕ высказались все члены объединения.