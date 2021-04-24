США пообещали Индии помощь в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2919276-a585-11eb-a2a9-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты Америки отправят в Индию дополнительную помощь для борьбы с COVID-19, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на своей официальной странице в Twitter. По его словам, в Вашингтоне искренне сочувствуют жителям республики на фоне «ужасной вспышки» коронавируса.

Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения, — написал чиновник.

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2021

Индия вновь стала мировым лидером по суточной заболеваемости. Третий день подряд в азиатской стране фиксируют свыше 300 тысяч новых заразившихся (23 апреля выявили 332 730 случаев), что является антирекордом. Число смертей, связанных с COVID-19, возросло за 24 часа на 2624 и составило 189 544. Выздоровело за последние сутки 219 838. Под наблюдением медиков остаются 2 552 940 пациентов с COVID-19, что на 124 324 больше, чем сутками ранее. Вакцину против COVID-19 в Индии за минувшие 24 часа получили 2 901 412 человек. Всего в стране привили 138 379 832 граждан.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса.

Ранее сообщалось, что жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей. Медики вкололи физраствор 140 пациентам в центре вакцинации. Инъекция не несёт опасности, однако всем придётся привиться ещё раз.