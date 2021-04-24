США пообещали Индии помощь в борьбе с COVID-19

Соединённые Штаты Америки отправят в Индию дополнительную помощь для борьбы с COVID-19, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на своей официальной странице в Twitter. По его словам, в Вашингтоне искренне сочувствуют жителям республики на фоне «ужасной вспышки» коронавируса.
Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения, — написал чиновник.
Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes.
Индия вновь стала мировым лидером по суточной заболеваемости. Третий день подряд в азиатской стране фиксируют свыше 300 тысяч новых заразившихся (23 апреля выявили 332 730 случаев), что является антирекордом. Число смертей, связанных с COVID-19, возросло за 24 часа на 2624 и составило 189 544. Выздоровело за последние сутки 219 838. Под наблюдением медиков остаются 2 552 940 пациентов с COVID-19, что на 124 324 больше, чем сутками ранее. Вакцину против COVID-19 в Индии за минувшие 24 часа получили 2 901 412 человек. Всего в стране привили 138 379 832 граждан.
ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса.
Ранее сообщалось, что жители Эперне на северо-востоке Франции вместо дозы вакцины Pfizer получили физраствор. По данным радиостанции France Bleu, инцидент произошёл по ошибке врачей. Медики вкололи физраствор 140 пациентам в центре вакцинации. Инъекция не несёт опасности, однако всем придётся привиться ещё раз.