США пообещали без колебаний действовать против России по вопросу Украины

США не стану колебаться в отношении «вредной» деятельности России близ границы с Ураиной. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем, — сказал Прайс.

По словам представителя Госдепа. в ближайшие дни Штаты планируют провести новые консультации на тему военной активности РФ у границ Украины с международными партнёрами, включая линию НАТО.

Ранее агентство Blоomberg сообщало со ссылкой на американскую разведку, что Россия планирует вторжение на Укрaину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруcсию.

При этом в Европе усомнились, что Россия готовит нападение на Украину. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон не смог убедить все страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, аналитики разведки не уверены в реальных намерениях Москвы.