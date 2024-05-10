США помогли «удержать» энергию на Украине USAID: США передали Украине семь трансформаторов для поддержания энергосистемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон поставил Киеву семь автотрансформаторов для поддержания энергосистемы Украины, заявила в соцсети Twitter (X) глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр. По ее словам, это обеспечит подачу ресурса миллионам украинцев по всей стране.

Украина нуждается в критической помощи, чтобы обеспечить подачу электроэнергии миллионам украинцев по всей стране. Недавно USAID завершила поставку семи автотрансформаторов — шаг к расширению их энергетической мощности, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство энергетики Украины объявило, что в часы вечернего пика потребления электричества правительство страны было вынуждено обращаться за помощью к Польши и Румынии. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, добавили в ведомстве.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко признал, что Киев не успевает восстанавливать энергосистему, которая пострадала после обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ. Некоторые объекты, как обратил внимание политик, были полностью уничтожены. Наиболее пострадавшие из них, предположительно, невозможно восстановить, заключил Галущенко. При этом он не назвал сроки возвращения энергообъектов в строй.