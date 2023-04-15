США получили неожиданный удар из-за решения по России Американский правозащитник Барака: Франция и Германия отворачиваются от США из-за России

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аджаму Барака, американский правозащитник и экс-кандидат вице-президента от Партии зеленых, написал в своем Twitter-аккаунте, что Франция начала дистанцироваться от США из-за их неэффективной политики в отношении России. Он отметил, что это еще один пример того, как действия США приводят к негативным последствиям для их союзников.

Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией. Немецкий народ стал требовать того же, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы «Северных потоков», — отметил политик.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа не должна подстраиваться под США и втягиваться в противостояние между с Китаем из-за Тайваня. Он призвал европейцев «проснуться» и думать о своих интересах.

Ранее сообщалось, что у стран ЕС возникли разногласия по поводу того, где закупать боеприпасы для оказания помощи Украине. Так, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались исключительно с компаниями внутри ЕС. С ней согласны Греция и Кипр. Они опасаются, что контракты на производство боеприпасов достанутся турецким производителям.