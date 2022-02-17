СМИ: США получили данные об «уловке» РФ, объявившей отвод сил от Украины

США получили разведданные, якобы свидетельствующие о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной представляет собой преднамеренную уловку. Её цель — ввести в заблуждение Вашингтон. Об этом пишет газета The Washington Post.

Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России об отводе войск могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение, — сообщил изданию анонимный американский чиновник.

Также WP утверждает, что знакомство с данной информацией подтвердили, независимо друг от друга, ещё два американских и один европейский источник.

Кроме того, источники газеты сообщили о дополнительных данных разведки, согласно которым Россия «намеревается» инсценировать химическую атаку на местных жителей. В дальнейшем в организации атаки намереваются обвинить США.

Собеседники издания уверяют, что РФ продолжает наращивать военные силы близ границы с Украиной. Это происходит на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.