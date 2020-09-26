США показали «уничтожение» российского «Панциря» на военных учениях

https://static.news.ru/photo/eb734008-019c-11eb-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На полигоне Юма в Аризоне прошли военные учения, в ходе которых американская армия отработала приёмы ведения «будущей войны с Россией и Китаем».

Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай, — сообщило издание Defense News.

Журналисты назвали испытания амбициозными. Они отметили, что военные продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, суперпушки, а также возможности использования спутников и наземных роботов.

Во время первой фазы испытаний солдаты продемонстрировали спутники, которые определяли местоположение «вражеских» систем противовоздушной обороны (ПВО). Наземная станция Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) получала эти данные, после чего отправляла их непосредственно на полигон, где находилась пушка. А во время второй фазы учений было показано уничтожение оставшихся компонентов ПВО «противника».

Пушка была создана в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — «Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности». Она способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Ленинградской области отразили атаку условного противника крылатыми ракетами в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным проверки боеготовности российских вооружённых сил. ЗРПК успешно провели тренировку отражения «воздушных налётов условных малоразмерных и маловысотных целей».