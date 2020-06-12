Помощник американского госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш сообщил, что США пока не возобновляют выдачу виз за рубежом.
Думаю, через несколько недель у нас будет больше информации на этот счёт, — отметил Риш, отвечая на вопрос о визах.
Госдеп следит за ситуацией с распространением коронавируса в разных странах. Зарубежные представительства США выдают визы только в экстренных случаях,
NEWS.ru писал ранее, что в Соединённых Штатах прошли акции протеста против карантина. Митинги были организованы в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине.
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