США

США пока не возобновляют выдачу виз за рубежом

20:21, 12 июня 2020 15
Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

Помощник американского госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш сообщил, что США пока не возобновляют выдачу виз за рубежом.

Думаю, через несколько недель у нас будет больше информации на этот счёт, — отметил Риш, отвечая на вопрос о визах.

Госдеп следит за ситуацией с распространением коронавируса в разных странах. Зарубежные представительства США выдают визы только в экстренных случаях, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал ранее, что в Соединённых Штатах прошли акции протеста против карантина. Митинги были организованы в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине.

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