США похвалили РФ за роль в прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

Фото: pixabay.com

Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Он при этом отметил, что оно было «практически сразу сорвано». Советник администрации добавил, что США работают над деэскалации напряженности в зоне конфликта, пишет РИА Новости.

При посредничестве русских ночью, по-видимому, было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно было практически сразу сорвано. Очевидно, что мы хотим прекращения огня, которое будет действовать, — рассказал Кирби.

По его словам, в настоящее время в регионе работает американский дипломатический представитель.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых государством для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.