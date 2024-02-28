США подтвердили возгорание бомбардировщика, способного нести ядерное оружие Представитель авиабазы Майнот подтвердил возгорание двигателя у B-52 ВВС США

Фото: A1c Haiden Morris/U.S. Air/Global Look Press

Возгорание двигателя у стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 подтвердил представитель авиабазы Майнот в штате Северная Дакота, передает РИА Новости. По факту экстренной посадки военного самолета ведется расследование.

Инцидент произошел на прошлой неделе из-за воспламенения одного из двигателей. Экипаж бомбардировщика не пострадал, о других повреждениях B-52 собеседник агентства не сообщил.

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов объяснил, что США не видят смысла разрабатывать новый сверхзвуковой самолет. По этой причине было принято решение модернизировать бомбардировщики В-52 Stratofortress. По словам Красноперова, это связано с особенностями американской военной концепции.

До этого стратегический бомбардировщик ВВС США впервые приземлился на южнокорейской авиабазе. Такие действия призваны продемонстрировать приверженность Белого дома своему присутствию в регионе. Это первый случай приземления В-52 на авиабазе Южной Кореи, до этого они лишь летали над Корейским полуостровом в рамках учений. Таким образом Вашингтон собирается ответить на растущую, по мнению властей, ядерную угрозу со стороны Пхеньяна.