США подтвердили успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об успешном проведении США лётных испытаний гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin, заявило управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), сообщили РИА Новости. В DARPA отметили, что ракета достигла высоты 12 км и пролетела около 550 км.

DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin, — говорится в распространённом сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее стало известно, что США в марте тайно провели испытание новой гиперзвуковой ракеты из-за опасения роста напряжённости в отношениях с Россией, об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сообщается, что ракету запустили над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она пролетела расстояние свыше 480 км на высоте более 19 тысяч метров. Максимальная скорость её полёта была как минимум в пять раз выше скорости звука. Это уже второе успешное испытание данного вида оружия в рамках программы HAWC. Первый пуск состоялся в сентябре 2021 года.