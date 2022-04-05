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США подтвердили успешное испытание гиперзвуковой ракеты

17:56, 05 апреля 2022
США подтвердили успешное испытание гиперзвуковой ракеты Гиперзвуковая ракета компании Lockheed Martin Фото: airforce.com
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Пентагон сообщил об успешном проведении США лётных испытаний гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin, заявило управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), сообщили РИА Новости. В DARPA отметили, что ракета достигла высоты 12 км и пролетела около 550 км.

DARPA и его партнер в лице ВВС США недавно завершили летные испытания ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) компании Lockheed Martin,говорится в распространённом сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее стало известно, что США в марте тайно провели испытание новой гиперзвуковой ракеты из-за опасения роста напряжённости в отношениях с Россией, об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сообщается, что ракету запустили над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она пролетела расстояние свыше 480 км на высоте более 19 тысяч метров. Максимальная скорость её полёта была как минимум в пять раз выше скорости звука. Это уже второе успешное испытание данного вида оружия в рамках программы HAWC. Первый пуск состоялся в сентябре 2021 года.

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