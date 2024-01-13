США подтвердили удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене

Фото: US Navy/via Global Look Press

Американские войска в ночь на 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в Twitter (X). По данным ведомства, для атаки был задействован авианосец Carney, с которого выпустили несколько наземных ударных ракет «Томагавк».

Этот удар был нанесен авианосцем Carney с использованием наземных ударных ракет Tomahawk и стал продолжением <...> ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие, — говорится в сообщении.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что удары США по Йемену напоминают ему самый позорный момент в истории страны. Речь идет о выводе американских войск из Афганистана. Политик уточнил, что Вашингтон вновь сбрасывает бомбы на Ближний Восток, и всем этим прямо из больничной палаты руководит министр обороны Ллойд Остин.

Глава ведомства находится в больнице с 1 января после операционных осложнений. Ранее в Пентагоне сообщили, что министр идет на поправку. По информации ведомства, он созванивается с президентом Джо Байденом и руководит военной операцией США в Йемене.