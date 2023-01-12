США подтвердили намерение защитить Японию ядерным оружием

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США намерены обеспечивать безопасность Японии с использованием в том числе ядерных вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Японии, принятом по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров министров двух стран, сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты вновь заявляют о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств [военного] потенциала, включая ядерные, — подчеркивается в заявлении.

Также в документе говорится, что в Вашингтоне стороны обсудили детали того, как США прикроют Японию ядерным зонтиком.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне и Токио рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. Так он высказался на пресс-конференции с коллегой из Министерства иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Японский министр при этом назвал Китай страной, представляющей «беспрецедентный» вызов, но отметил,что Токио и Пекину нужны конструктивные и стабильные отношения.