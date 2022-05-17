США подталкивают Россию к дефолту Bloomberg: США хотят заблокировать выплаты по российскому госдолгу, чтобы приблизить дефолт

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Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению аналитиков, это приблизит Москву к дефолту.

По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Данный документ, выпущенный вскоре после того, как США ввели санкции против России в связи со спецоперацией на Украине в феврале, дал Москве возможность продолжать платить инвесторам, помогая ей предотвратить дефолт по государственному долгу.

Некоторые чиновники Минфина в частном порядке утверждали, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит её казну и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военные операции на Украине. Однако, судя по утверждениям других источников, администрация решила не продлевать отказ, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.

29 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы, заявила, что речи о дефолте в России быть не может. У Минфина имеются все необходимые инструменты и ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций. Руководитель регулятора подчеркнула, что проведение платежей зависит от иностранных банков.