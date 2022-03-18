США подсчитали, насколько сократится российская экономика из-за санкций

Экономика России под влиянием санкций западных стран из-за конфликта на Украине сократится в два раза. Такое предположение высказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сигх в интервью CBS. По его мнению, такой уровень падения экономики является «наилучшим прогнозом».

Наилучший прогноз, который я вижу сейчас, предполагает, что экономика России сократится в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения. И мы не гордимся страданиями российского народа,- заявил Сингх.

Он добавил, что всё происходящее — «это санкции и трудности Путина».

Также Сингх Заявил, что США готовы расширить санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. По его словам, новые ограничения могут затронуть больше российских банков и секторов экономики: в первую очередь, это нефть.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.