https://static.news.ru/photo/74acbe48-1af9-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ThePixelman /pixabay.com

США подписали двустороннее соглашение об «открытом небе» с Белоруссией, Кенией и Багамскими островами. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Соглашения об «открытом небе» устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах, — процитировали сообщение в газете.

Соглашения помогут открыть дополнительные возможности для туризма и бизнеса, считают в Госдепартаменте США.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс определился с перечнем европейских направлений для перелётов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в режиме «открытого неба». В него вошли 30 европейских государств из предложенных 33.