США подписали двустороннее соглашение об «открытом небе» с Белоруссией, Кенией и Багамскими островами. Об этом
Соглашения об «открытом небе» устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах, — процитировали сообщение в газете.
Соглашения помогут открыть дополнительные возможности для туризма и бизнеса, считают в Госдепартаменте США.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс определился с перечнем европейских направлений для перелётов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в режиме «открытого неба». В него вошли 30 европейских государств из предложенных 33.
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