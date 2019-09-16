https://static.news.ru/photo/edc85be8-d896-11e9-9789-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.

Американские власти объявили 35 российских дипломатов персонами нон грата, а также ограничили доступ к жилым комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке, которые считались загородными резиденциями сотрудников российских дипмиссий. По официальной версии, такие меры были приняты в ответ на российское вмешательство в президентские выборы. Однако ряд бывших высокопоставленных сотрудников американских силовых ведомств рассказали Yahoo News , что как минимум несколько из высланных были шпионами.

Источники рассказали, что арестованные объекты недвижимости и некоторые из высланных дипработников играли ключевую роль в глобальной контрразведывательной операции, проводимой РФ на территории от Калифорнии до Вашингтона. Действия россиян должны были саботировать передачу информации по каналам связи ФБР и создать затруднения для Бюро в обнаружении иностранных агентов на территории США.

Действия российских «шпионов» заставили ЦРУ и ФБР прервать связь с рядом своих «контактов» в России. Также американские власти усилили режим безопасности для госучреждений в Вашингтоне и в других регионах. Ряд экспертов выразили мнение, что России удалось радикально улучшить свои методы расшифровки информации, передаваемой по секретным защищённым каналам связи.

Ранее News.ru сообщил о новом витке в «шпионском скандале» между Россией и США. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что РФ запрашивала Интерпол о местонахождении Олега Смоленкова, которого Москва считает тайным информатором Соединённых Штатов.