США поднимут вопрос о передаче России ракет из КНДР в СБ ООН

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

США планируют поднять вопрос о возможной поставке из КНДР в Россию баллистических ракет для применения их на Украине на заседании Совета Безопасности ООН 10 января, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном из-за западных санкций.

По версии Вашингтона, Северная Корея направила в Россию баллистические ракеты и пусковые установки. Это оружие, как утверждают власти США, российские военные применяли на Украине. США «оценивают последствия этих ударов», добавил Кирби. Он также напомнил, что главы МИД 47 стран и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 9 января, опубликовали совместное заявление, осуждающее поставки ракет и их применение.

Передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН. Завтра мы вместе с нашими союзниками и партнерами поднимем вопрос об этих военных поставках в СБ ООН и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение взятых на себя международных обязательств, — сказал представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что США и их союзники продолжат принимать санкционные меры в отношении тех, кто «способствует подобным поставкам вооружений».

5 января Кирби заявил, что Россия использовала ракеты, полученные от КНДР, для атак по территории Украины. По его словам, северокорейское вооружение использовалось при атаках 30 декабря и 2 января. При этом он не представил никаких конкретных доказательств в поддержку этого утверждения.

Ранее Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.