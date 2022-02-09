В США обсуждают новые санкции против России из-за кибератак на Украину

Возможность введения новых санкций в отношении России рассматривает комитет сената США по иностранным делам, причиной чего стали якобы совершённые Москвой кибератаки, направленные против Украины, пишет издание Politico. При этом в сенате находится на изучении и более широкий пакет санкций, который будет введён в случае «вторжения» на Украину.

По признанию члена Международного комитета сената США Криса Мерфи, новый пакет санкций, который может быть связан с кибератаками, должен воспрепятствовать «вторжению» России.

Если вводить санкции, предшествующие вторжению, то они должны быть связаны с российскими кибератаками внутри Украины, — сказал он.

По данным газеты, некоторые сенаторы продолжают настаивать на включении санкций за якобы совершённые кибератаки в более широкий законопроект. В нём предусмотрены различные меры против РФ, подготовленные на случай агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что российской экономике грозит серьёзный ущерб, даже если и не произойдёт полномасштабного «вторжения» на Украину. Крайне негативно на ситуации в стране скажутся вероятные последствия роста напряжённости между Москвой и Западом.