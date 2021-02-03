США подготовили пакет санкций против России из-за Навального

Американский конгресс рассмотрит законопроект о санкциях против России из-за дела блогера Алексея Навального, об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном группой сенаторов.
Парламентарии решат, нарушила ли Москва международные нормы по применению биологического оружия. Навальный месяц находился в немецкой клинике Charité, врачи которой заявили, что на оппозиционера было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок».
До этого ему стало плохо на борту авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, и блогера госпитализировали. Он провёл там два дня, после чего семья увезла его в Германию.
Кроме ситуации с Навальным в законопроекте американских санкций также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.
Проект поддержали как демократы, так и республиканцы, но, как
Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме обвинили Запад в использовании Навального для провокаций. Появление видео с обвинениями сотрудников ФСБ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает вторым актом спектакля «Навальный.Highly 2.0», который не случайно начался после подведения итогов выборов президента США.