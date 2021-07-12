США поддержали стремление Украины вступить в НАТО

США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО. Военные ведомства двух стран должны подписать соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в Альянсе. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евро-атлантических устремлений непоколебима, — цитирует Остина РИА Новости.

По словам главы Пентагона, в настоящее время идёт подготовка к подписанию рамочного соглашения о стратегических договорённостях в области обороны. Одной из целей данного соглашения станет поддержка Украины и «сдерживание российской агрессии».

Также соглашение предусматривает имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для «поддержки устремлений Украины по членству в НАТО» и укрепление сотрудничества в киберсфере и Чёрном море.

Кроме того, в своём выступлении Остин призвал Россию перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины и «прекратить оккупацию Крыма».

Ранее в офисе президента Зеленского заявили, что Украина ответит России «всем, что есть на вооружении», в случае навязывания боевых действий.