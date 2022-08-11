США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/U.S. Marine Corps

Соединенные Штаты поддержали проект создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте. В ведомстве призвали Россию вернуть контроль над объектом Украине, а также воздержаться сторонам от ведения боевых действий около АЭС.

Боевые действия вблизи АЭС опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над ними, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции, — отметил представитель Госдепартамента.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить любую военную деятельность вокруг нее. Он подчеркнул, что станция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции и с нее должны быть выведены любой военный персонал и техника.

Замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал обстрелы Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, заявив, что подобные действия Киева могут привести к более масштабной катастрофе, чем чернобыльская. По его словам, в Москве надеются на должное внимание мирового сообщества к данной проблеме.

11 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС при помощи реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.