США поддержали Чехию в борьбе со «смертоносные действиями» РФ

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Соединённые Штаты ещё не достигли договорённостей с Ираном по ядерной сделке, сторонам необходимо заполнить многие пробелы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

По его словам, сложности в достижении соглашения связаны с выяснением, какие санкции Вашингтон и другие страны снимут с Тегерана. Кроме того, следует определить, как именно Иран огранит свою ядерную программу....