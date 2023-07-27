США побоялись вносить ЧВК «Вагнер» в список террористов FP: опыт холодной войны заставил США отказаться от внесения ЧВК «Вагнер» в список террористов

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Рассуждения американских законодателей о необходимости внести ЧВК «Вагнер» в список террористических формирований не принесли результата, пишет Foreign Policy. Администрация президента США Джо Байдена избегает такого решения, опасаясь новой борьбы за влияние в Африке, как это было в эпоху холодной войны.

Администрация Байдена стремится притормозить предложение, ссылаясь на опасения дипломатического и бюрократического характера, — рассказали журналисты.

Проблема для США заключается в том, что ЧВК «Вагнер» действует во многих странах. Ее присутствие фиксировалось в Центрально-Африканской Республике, Ливии, Мали, Судане и Сирии. Если Вашингтон объявит компанию террористической группировкой, и без того шаткие отношения американцев с африканскими правительствами будут перечеркнуты. Более того, такое решение может подтолкнуть нелояльные Соединенным Штатам государства к сотрудничеству с группой «Вагнера».

Ранее стало известно, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин провел в Санкт-Петербурге переговоры с представителями Центрально-Африканской Республики.

Как утверждал журналист Руслан Осташко, на встрече обсуждались вопросы размещения ЧВК «Вагнер» в Африке с целью «подавления западной экспансии». Он также заметил, что переговоры прошли на фоне переворота в Нигере. Есть предположения, что после этого вагнеровцев могут пригласить в республику для урегулирования обстановки, написал Осташко.