США побили рекорд: в стране 20 тысяч смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bdbdb67c-7c8e-11ea-ba31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 20 тысяч. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

В стране уже 529 951 заболевший. По данным Университета Джонса Хопкинса, случаи летальных исходов зарегистрированы во всех штатах, кроме Вайоминга. На втором месте по числу смертей — Италия. Там умерли 19 468 человек (по данным на утро 12 апреля).

Самая сложная ситуация с коронавирусом складывается в Нью-Йорке. Там заболели сразу 180 тысяч человек. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что число погибших в США может вырасти до 200 тысяч за лето, если власти смягчат карантинные меры, передаёт TOLOnews.

Ранее NEWS.ru писал, что Вайоминг стал последним американским штатом, в котором в 2020 году ввели режим масштабного бедствия из-за коронавируса. Объявил о новом статусе территории президент США Дональд Трамп.