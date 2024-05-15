США планируют усилить ПВО Украины Bloomberg: США могут передать Украине еще одну систему Patriot

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена может направить Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом Вашингтон хочет удовлетворить запрос Киева в части обеспечения воздушной безопасности. Европейские союзники также разрабатывают планы по отправке дополнительных вооружений соответствующего типа из своих арсеналов.

Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину, — говорится в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не бросит Киев. По его словам, Украина получит от ФРГ оружие на €7 млрд в 2024 году. Он добавил, что Берлин предоставит Киеву третий ЗРК Patriot, что было нелегким решением, потому что у ФРГ их не так много.

Кроме того, издание The Wall Street Journal отмечало, что украинские системы противовоздушной обороны сбивают гораздо меньше российских ракет, чем это было ранее. Это связывают с тем, что Россия наращивает беспилотные и ракетные атаки, которые осуществляются с применением трудно поражаемых снарядов. У Киева тем временем заканчиваются боеприпасы для американских Patriot.

До этого ВСУ попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого потеряли две системы Patriot. Украинские войска стянули ЗРК к фронту, и российские беспилотники обнаружили их, после чего навели на Patriot ракеты ВКС России.