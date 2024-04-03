США планируют снять запрет на экспорт СПГ ради Украины Reuters: власти США ради помощи Киеву снимут запрет на экспорт СПГ

Власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Уточняется, что такое решение помогло бы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе.

Приостановка выдачи лицензий не повлияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе, поэтому такой ход может оказаться приемлемым для американской администрации, пояснил собеседник агентства. Сейчас Белый дом намерен дождаться финального предложения конгрессменов по помощи Киеву, чтобы вынести окончательное решение по СПГ.

Я не думаю, что Белому дому сложно уступить в этом вопросе, потому что он может сказать климатическим активистам, что по существу ничего не изменилось, — уточнил источник.

Ранее стало известно, что НАТО планирует взять на себя оперативные обязанности контактной группы для помощи Украине вооружением. Вариант рассматривается из-за вероятного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа. Таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен, и даже перестановки власти в странах ЕС и США не окажут на Киев влияния.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил об уверенности США в том, что России не удастся взять под свой контроль Киев. Он пояснил, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, но благодаря поддержке Украины со стороны США, Франции и ряда других стран этого удалось избежать и россиянам не удастся завоевать всю страну, «сделав ее частью большой России».