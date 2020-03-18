https://static.news.ru/photo/180d06da-68eb-11ea-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность немедленной высылки из страны всех иностранцев, пойманных при нелегальном пересечении мексикано-американской границы. По словам двух высокопоставленных чиновников, подобная мера необходима для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом.

Пока ограничения находятся лишь в стадии обсуждения, отмечает Reuters. Они не коснутся коммерческого трафика и людей, легально пересекающих границу.

В Германии случаи заражения COVID-19 были выявлены среди беженцев и просителей убежища, находящихся в Берлине, Гейдельберге и Мюнхене, писал NEWS.ru.