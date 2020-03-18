Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность немедленной высылки из страны всех иностранцев, пойманных при нелегальном пересечении мексикано-американской границы. По словам двух высокопоставленных чиновников, подобная мера необходима для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом.
Пока ограничения находятся лишь в стадии обсуждения,
В Германии случаи заражения COVID-19 были выявлены среди беженцев и просителей убежища, находящихся в Берлине, Гейдельберге и Мюнхене, писал NEWS.ru.
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