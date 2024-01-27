СМИ узнали о «ядерных» планах США в Британии Telegraph: США хотят разместить ядерное оружие в Британии из-за «угрозы России»

Фото: МО США

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России», сообщила газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. Там говорится, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает, — отметили авторы материала.

Ранее специалист Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюя заявил, что новые военные учения НАТО нацелены на формирование образа «российской угрозы». По словам эксперта, создание этого образа позволит НАТО заручиться поддержкой со стороны жителей Евросоюза, а также оправдать дальнейшие расходы на оборону со стороны общественности. Кроме того, учения направлены на оправдание введения экономических санкций против России.

При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что руководство НАТО не видит какой-либо угрозы для своих союзников со стороны России. Он подчеркнул, что члены объединения продолжают внимательно следить за действиями РФ и усиливать меры по обеспечению собственной безопасности. В частности, по его словам, усиливается присутствие войск НАТО на восточном фланге Альянса.