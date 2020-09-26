США планируют радикально усилить свой военный флот

Пентагон собирается значительно увеличить количество военных морских судов — до 530 с нынешних 293.
Об этом
Об укрупнении ВМС упоминал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер. Он сообщил о планах постройки «в соответствующие сроки и с учётом бюджета» порядка 350 кораблей, в том числе беспилотных.
Ранее в Пентагоне заявили, что Китай обошёл США по мощи ВМС, писал NEWS.ru. По данным американского оборонного ведомства, Пекин имеет флот из 350 суден разных классов.
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