США планируют радикально усилить свой военный флот

https://static.news.ru/photo/e4a4c178-ffe1-11ea-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Пентагон собирается значительно увеличить количество военных морских судов — до 530 с нынешних 293.

Об этом сообщает издание Defense News, которое ознакомилось с материалами оборонного ведомства. В документе Пентагона «Исследование о военно-морских силах будущего» говорится, что американский флот должен стать легче, с большим количеством боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. Также планируется внедрить значительное количество беспилотных судов, субмарин и модернизировать логистическую сеть.

Об укрупнении ВМС упоминал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер. Он сообщил о планах постройки «в соответствующие сроки и с учётом бюджета» порядка 350 кораблей, в том числе беспилотных.

Ранее в Пентагоне заявили, что Китай обошёл США по мощи ВМС, писал NEWS.ru. По данным американского оборонного ведомства, Пекин имеет флот из 350 суден разных классов.