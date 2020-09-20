США планируют предложить новые условия по ДСНВ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в США.

Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится. Если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придётся настаивать, — заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что американская сторона не будет продлевать договор, если до февраля Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение, так как он не выгоден.

Договор накладывает такие ограничения на США, каких не накладывает на Россию, — отметил американский представитель.

Россия наращивает системы ядерного оружия с малым радиусом действия. Это вызывает беспокойство у США. По его словам, для Москвы это пустая трата денег, которые можно направить в другую сферу.

То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция в области ядерного сдерживания, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор, — добавил Биллингсли.

Кроме того, он считает, что любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, писал NEWS.ru.