Президент США Дональд Трамп и его помощники по вопросам безопасности рассмотрят возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток.
По словам источников
Данный вопрос возник после инцидента в Оманском заливе, передаёт «
Как писал News.ru, ранее генсекретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что существует высокий риск просчёта при оценке данного происшествия, где произошла атака на танкеры.
13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.