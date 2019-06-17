https://static.news.ru/photo/d0a0855a-90c4-11e9-8e66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его помощники по вопросам безопасности рассмотрят возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток.

По словам источников CNN , речь идёт о системах противоракетной обороны Patriot, истребителях и боевых судах.

Данный вопрос возник после инцидента в Оманском заливе, передаёт « Политика сегодня ».

Как писал News.ru, ранее генсекретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что существует высокий риск просчёта при оценке данного происшествия, где произошла атака на танкеры.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.