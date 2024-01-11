США планируют отправить истребители и танки в страну на границе с Россией RealClearDefence: США передадут Финляндии танки Abrams и истребители F-35

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

США планируют передать Финляндии свыше полусотни истребителей F-35, а также танки M1A1 Abrams для усиления границы НАТО с Россией, говорится в статье, опубликованной порталом RealClearDefence. По мнению автора, поставки военной техники могут начаться в обозримом будущем.

Финляндия, вероятно, является наиболее актуальным кандидатом на получение новой американской техники, — говорится в публикации.

В качестве обоснования планов США автор статьи напомнил слова российского дипломата Михаила Ульянова о том, что Финляндия, будучи соседкой РФ, может первой пострадать в случае вооруженного противостояния Москвы и Альянса. Соглашения Хельсинки и Вашингтона о размещении в Финляндии американских войск и военной техники он назвал серьезным вызовом Москве. При этом он отметил, что финская сторона уже получила предупреждение от России о том, что наращивание военного потенциала НАТО у ее границ не останется без ответа.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что проведение крупных военных учений странами НАТО является попыткой надавить на Россию и подтолкнуть ее к перемирию с Украиной. По его словам, руководство Альянса также может преследовать и другие цели. В частности, проведение учений может быть направлено на демонстрацию единства военного блока.