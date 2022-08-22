США планируют нанять сотрудника для борьбы с коррупцией в Армении Госдеп США ищет советника по вопросам противодействия коррупции в Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков заявило о поиске сотрудника на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции в Армении. В обязанности сотрудника войдёт изучение вопросов антикоррупционной и правоохранительной деятельности, сказано в тексте документа, с которым ознакомился RT.

Основная цель программы бюро в Армении состоит в оказании поддержки принимающему государству в развитии эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией, — говорится в тексте документа.

Будущему сотруднику также предстоит налаживать контакты с ведомствами, связанными с уголовным правосудием.

Советник будет тесно взаимодействовать и налаживать конструктивные отношения с коллегами из Министерства юстиции Армении, антикоррупционного комитета и других ведомств, связанных с уголовным правосудием, — отмечается в тексте.

Заработная плата на этой вакансии составит от $91,5 тысячи до $134,3 тысячи. Контракт с сотрудником планируется заключить на год с возможностью продления.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве направит до $250 тысяч в рамках программы, направленной на «укрепление связей и взаимопонимания» между американцами и россиянами. В американском представительстве заявили, что в нынешних реалиях прекращение контактов с гражданами РФ «не отвечает долгосрочным интересам Соединённых Штатов».