США планировали ликвидацию командиров «Вагнера» WP: утечка Пентагона показала, что США планировали ликвидировать командиров «Вагнера»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

США и их союзники планировали организовать совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ликвидацию командиров ЧВК «Вагнер», сообщает The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. По данным издания, подобные цели ставились в отношении ЧВК и в Африке.

В файлах предлагается предоставить информацию о боевом нацеливании, чтобы помочь украинским силам убить командиров ЧВК «Вагнер». Также упоминается готовность других союзников принять аналогичные меры против распространения ЧВК в Африке, — подчеркивается в публикации.

При этом в Washington Post указали на отсутствие данных о том, что ЦРУ, Пентагон или другие силовые агентства смогли причинить ЧВК какие-то «значительные неприятности».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать их на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер». Пригожин указал, что «украинские негодяи» нарушили закон международного гуманизма.