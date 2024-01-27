США пересмотрели пошлины на фосфорные удобрения для «Апатита» и «Еврохима» Минторг США изменил размер компенсационных пошлин на фосфорные удобрения из РФ

Фото: Федосеев Лев /ТАСС

Минторг США решил скорректировать компенсационные пошлины на российские фосфорсодержащие удобрения, следует уведомления министерства, размещенного в федеральном реестре. Решение Соединенных Штатов, которые некогда были крупнейшим крупным рынком сбыта для российского сырья, затронет в первую очередь поставки компаний «Апатит» и «Еврохим».

В документе отмечается, что решение принято в соответствии с постановлением специализированного американского суда, вынесенным 19 января. Так, Минторг установил компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании «Апатит» на уровне 14,3%, для «Еврохима» — на уровне 23,77%, для остальных производителей — на уровне 16,3%. Решение выступил в силу 29 января.

Так, Минторг пересмотрел свое решение от февраля 2021 года, согласно которому пошлины на импорт фосфорных удобрений для «Апатита» устанавливались на уровне 9,19%, для «Еврохима» — на уровне 47,05%, а для других компаний — 17,2%. В ноябре 2023 года американские власти ввели для «Апатита» пошлины на уровне 28,5%, обвинив компанию в получении субсидий, которые подпадают под санкции Вашингтона.

Министерство торговли США в ноябре 2023 года ввело экспортные санкции в отношении четырех компаний, две из которых, как утверждается, связаны с РФ. Из уведомления следовало, что речь идет о компаниях Novax Group S. A. и Si2 Microsystems Private Limited.