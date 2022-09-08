США перекрыли России доступ к импортному оружию Госсекретарь США Блинкен утверждает, что США закрывают России доступ к импорту оружия

Фото: Genya Savilov/AP/ТАСС

Энтони Блинкен

США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости. Он добавил, что Вашингтон будет продолжать политику давления, пока «не прекратится агрессия против Украины».

Сейчас Москва уже обращается за военной поддержкой к Северной Корее, Ирану. Поскольку мы систематически прикрываем им доступ к импорту и продолжим оказывать это давление, — заявил Блинкен.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Отмечается, что речь идет о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждают, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

В конце августа издание The Washington Post со ссылкой на официальных представителей США сообщило, что Иран передал России первые беспилотники (БПЛА) собственного производства. Отмечалось, что РФ получила как минимум два типа летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения «вбросом». По его словам, издание The Washington Post, первое сообщившее о БПЛА, часто в последнее время публикует непроверенную информацию.