США передадут Украине дальнобойные снаряды Reuters: США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB

Фото: SAAB

США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 миллиарда, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Они управляются с помощью системы GPS, дальность действия снарядов составляет более 150 километров.

По данным издания, GLSDB позволят ВСУ наносить удары по российскому тылу. Снаряды могут использоваться в любых погодных условиях в том числе против бронированных машин.

При этом США отказали Киеву в поставках ракет дальностью действия 297 километров.

Ожидается, что о помощи будет объявлено уже на этой неделе. Кроме того, в Киев могут отправить вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Также в помощь Украине планируется направить значительное количество медицинского оборудования, достаточного для оснащения трех полевых госпиталей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6 перед отправкой техники на Украину. Видео опубликовали в официальном аккаунте бундесвера в Twitter. Чиновник забрался на машину в окружении журналистов и проехался по бездорожью.