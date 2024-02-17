США передали Эстонии почти $500 тысяч из «конфискованных российских фондов»

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Американские власти передали Эстонии около $500 тысяч из конфискованных «конфискованных российских фондов», сообщили в Минюсте США. В заявлении ведомства говорится, что средства пойдут на восстановление украинской энергосистемы, пишет ТАСС.

Первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако и канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти $500 тысяч из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку «действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине». Также в заявлении американского Минюста уточняется, что это первый подобный перевод денег из Вашингтона зарубежному партнеру с прямой целью оказания помощи Киеву.

Ранее в Госдепе США публично одобрили решение Евросовета, которое позволит направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. Представитель ведомства Мэттью Миллер сообщил, что Штаты ведут переговоры со своими союзниками и партнерами о том, какие дополнительные действия могут быть предприняты в этом направлении.

Речь идет о постановлении, принятом в ЕС 12 февраля. Согласно ему, депозитарии обязаны отдельно хранить прибыль от зарубежных активов РФ и не имеют права распоряжаться ею. В будущем, считает Евросовет, это позволит направить деньги на поддержку Украины для ее «восстановления и реконструкции на более позднем этапе».