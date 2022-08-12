США перебросят в Европу элитную десантную дивизию США перебросят в Европу элитную воздушно-десантную дивизию для укрепления восточного фланга НАТО

Фото: U.S. National Guard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы США

США готовит переброску в ЕС военнослужащих элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии под названием «Кричащие орлы», принимавшей участие в боевых действиях на европейской территории во время Второй мировой войны, сообщило в Twitter представительство Соединенных Штатов в НАТО. Уточняется, что порядка 2400 солдат будут размещены в Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии для усиления восточного фланга Альянса.

Спустя 80 лет 101-ая воздушно-десантная дивизия, известная под названием «Кричащие орлы», возвращается в Европу, — говорится в сообщении.

В середине июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса заявил, что страны-члены блока обсудят возможность укрепления восточного фланга посредством развертывания новых подразделений и формирования оружейных складов. Он добавил, что НАТО расширит свое присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня.

Позднее НАТО принял новую стратегическую концепцию, в которой Россию назвали главной угрозой безопасности Альянса. Отмечалось, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы.