США перебросили на Ближний Восток военное подкрепление Пентагон перебросил на Ближний Восток свыше трех тысяч военнослужащих подкрепления

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США перебросили на Ближний Восток подкрепление в составе свыше 3000 военнослужащих, заявили в пресс-службе 5-го флота ВМС Соединенных Штатов, передает ТАСС. Подкрепление прибыло в Красное море 6 августа на борту десантных кораблей Bataan и Carter Hall.

В пресс-службе добавили, что в регион переброшен не только дополнительный личный состав ВМС и Корпуса морской пехоты США, но и самолеты, вертолеты, конвертопланы, амфибийные средства высадки десанта.

Вашингтон ранее решил усилить военное присутствие в Ормузском проливе. На Ближний Восток к берегам Ирана и Омана были направлены два десантных корабля.

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ перебросить в регион амфибийно-десантную группу и экспедиционный отряд морской пехоты. Задачи в Ормузском проливе будут выполнять десантное судно USS Bataan и корабль-док USS Carter Hall. Они войдут в состав группировки из эсминца Thomas Hudner и истребителей F-35 и F-16.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого сообщал, что США не ведут переговоров с Ираном по вопросу ядерной сделки. По его словам, возвращения к обсуждению этой темы нет в приоритетах у Вашингтона.