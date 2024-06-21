Соединенные Штаты перебросили бомбардировщик на Гуам в Тихом океане, где находится одна из крупнейших военных баз страны, сообщило Индо-Тихоокеанское командование Пентагона в соцсети X. В ведомстве заявили, что B-1B направили на остров «для поддержки рутинных миссий». Других подробностей переброски нет.