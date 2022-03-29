США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций

США озабочены ростом цен на фоне санкций в отношении РФ. Об этом заявила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, её слова приводит РИА Новости. При этом она не стала уточнять, что перебои с поставками экспорта из РФ связна с санкциями международных страховых компаний.

Цены на продукты стремительно растут... И мы особенно озабочены ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, — сказала Шерман.

Она добавила, что российский экспорт продуктов и сельхохпродукции не находится под санкциями США и союзников, покинуть украниские порты зерно не может из-за проводимой в стране спецоперации.

Также Шерман заявила о бомбардировках со стороны РФ «по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». Никаких конкретных доказательств произшедшего замгоссекретаря не привела.

По словам представительницы госдепа, российские ВМФ якобы блокируют выход в Средиземное море 94 судам, гружённым продуктами для мирового рынка.

Ранее генерал в отставке Джонатан Шоу заявил, что жителям Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, но власти страны, судя по всему, не осознают угрозу. По его словам, при попытке Лондона освободиться от влияния Москвы, запретив импорт пшеницы и нефти, население страны должно быть готово к тому, что его качество жизни станет «намного хуже».