Крупнейший авианосец ВМС США отзывают из Средиземноморья Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford вернется в порт приписки из Средиземноморья

Фото: Petty Officer 3rd Class Kaitlin /Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший в мире авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford вернется в порт приписки Норфолк в Вирджинии из восточной части Средиземного моря, сообщили на странице Шестого флота США в Twitter (X). Военный корабль был отправлен в Средиземноморье после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ударная группа авианосца передислоцируется в порт приписки, как запланировано, для подготовки к будущему развертыванию, — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

Авианосец осенью на фоне атаки ХАМАС на Израиль был направлен в восточное Средиземноморье для того, чтобы внести «вклад в региональное сдерживание и оборону», отметили в Шестом флоте. Минобороны США постоянно оценивает обстановку и сохраняет обширные возможности как в Средиземноморье, так и на Ближнем Востоке, подчеркнул в ВМС США.

USS Gerald R. Ford, который в ВМС США называют самой боеспособной платформой в мире, ввели в эксплуатацию в 2017 году. Корабль является новейшим американским авианосцем и головным кораблем первого нового класса ВМС, спроектированного более чем за 40 лет.