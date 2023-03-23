США ответили на подозрения в причастности к взрывам на «Северных потоках» Блинкен заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»

Фото: NASA/via Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на «Северных потоках», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости. Таким образом он ответил на просьбу одного из конгрессменов публично подтвердить непричастность Вашингтона к взрывам на газопроводах.

Да, это так, [агентства к диверсиям непричастны], — заявил Блинкен.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании выдвинул версию, что власти США начали готовить диверсию на «Северных потоках» еще в 2021 году, в самый разгар предвыборной кампании. Публицист считает, что окончательное решение о подрыве газопроводов было принято президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, после его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Херш убежден, что подрыв российских трубопроводов в Балтийском море направлен против Европы. По его мнению, одной из целей диверсии являлось в очередной раз продемонстрировать, что ЕС полностью зависит от Вашингтона. Кроме того, Херш предположил, что ситуация может навредить и НАТО, учитывая выросшие цены на электричество и газ в европейских странах.

Издание Berlingske со ссылкой на данные Marine Traffic сообщило, что в день подрыва трубопровода «Северный поток — 2» недалеко от места ЧП проплывали корабли Военно-морских сил Дании. Речь идет о трех судах — корвете Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном борте Soloven.