США отвергают обвинения Турции в причастности к попытке переворота в 2016

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка отвергает обвинения высокопоставленных чиновников Турции в причастности Вашингтона к попытке переворота в 2016 году.

Также Прайс подчеркнул, что подобные заявления противоречат союзническим отношениям двух стран.

США никоим образом не были замешаны в попытке переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили эту попытку. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны, — сказал представитель Госдепа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил (ВС) Турции Исмаил Хаккы Пекин заявил, что американские спецслужбы готовят устранение турецких лидеров общественного мнения. Это, по его словам, должно ударить по имиджу президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства. Обострение риторики в адрес США может говорить о подготовке в стране внеочередных всеобщих выборов.