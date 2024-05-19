США отреагировали на сообщения об аварии вертолета с президентом Ирана Госдеп: США следят за сообщениями о поисках вертолета с президентом Ирана

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Соединенные Штаты следят за развитием событий вокруг вертолета, совершившего жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы, сообщили в Госдепе. На борту воздушного судна находился президент Ирана Ибрахим Раиси, передает РИА Новости.

Мы пристально следим за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого были президент и глава МИД страны, — сказали в Госдепе.

Министр внутренних дел республики Ахмад Вахиди ранее предположил, что вертолет совершил жесткую посадку из-за погодных условий. По его словам, ситуация находится под контролем.

Политолог Алексей Макаркин считает, что ЧП с вертолетом президента Ирана может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

По последним данным, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны на поиски вертолета с Ибрахимом Раиси. Кроме того, к поисковой операции привлечены правоохранители и минимум 40 групп оперативного реагирования.