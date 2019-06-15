https://static.news.ru/photo/39a65e7e-8f23-11e9-9092-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Afriadi Hikmal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан выразил генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспокоенность США по поводу предстоящего визита его заместителя Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

По данным пресс-службы Госдепартамента, Салливан позвонил, чтобы «выразить глубокую озабоченность в связи с запланированной поездкой». Он отметил, что визит крайне неуместен из-за репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов и киргизов.

Как отмечает РИА Новости , заместитель госсекретаря также выступил за обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников ООН ко всем лагерям и заключённым в Синьцзяне.

В конце августа 2018 года эксперты ООН сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом власти КНР опровергли эту информацию и заявили, что в этом регионе создана система «учреждений профессионально-технического образования».

Как ранее писал News.ru, российские дипломаты побывали в «лагерях для перевоспитания». Эти центры, как пояснили в посольстве РФ, используются в целях профилактики и борьбы с угрозами распространения в регионе идей экстремизма и терроризма.