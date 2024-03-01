В США отреагировали на планы Германии уничтожить Крымский мост Пентагон переадресовал ФРГ вопрос о беседе в бундесвере про Крымский мост

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Крымский мост в Керчи

В Министерстве обороны США отказались комментировать РИА Новости опубликованный разговор высокопоставленных военных ФРГ о планируемой ракетной атаке на Крымский мост. В Пентагоне предложили обратиться за информацией к коллегам в бундесвере.

Я переадресую вас к немецким военным, — сказал представитель Пентагона.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших ракетный удар по Крымскому мосту. По ее словам, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В беседе, текст которой выложила Симоньян, представители Минобороны ФРГ оценили протяженность Крымского моста, который сравнили со взлетно-посадочной полосой. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus, предложив использовать для их пуска французский истребитель Dassault Rafale.

Военный обозреватель Виктор Баранец призвал просчитать все возможные варианты атаки на Крымский мост. По его мнению, для этого могут быть использованы в том числе гиперзвуковые ракеты.