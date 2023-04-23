США отреагировали на активность Баку в Лачинском коридоре Госдеп: США обеспокоены установлением Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

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США выразили глубокую обеспокоенность тем, что Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Там отмечается, что в коридоре должно быть свободное перемещение. Госдеп США призвал стороны возобновить переговоры и не переходить к провокациям.

США глубоко обеспокоены тем, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Ранее погранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди на армяно-азербайджанской границе. В Баку проинформировали об этом российский миротворческий контингент и командование российско-турецкого мониторингового центра. Азербайджанские власти назвали целью установки КПП предотвращение переброски в страну войск и оружия для вооруженных формирований, поддерживаемых Ереваном.

МИД Армении назвал установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Ереван также призвал Москву обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Она была заблокирована в декабре 2022 года. Согласно трехстороннему заявлению от 2020 года, Лачинский коридор контролирует российский миротворческий контингент.